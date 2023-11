LPI-NDH: Bäckerei von Einbrechern heimgesucht

Worbis (ots) - In einem Lebensmittelmarkt, in der Franz-Weinrich-Straße, stellte ein Mitarbeiter am Dienstagabend mehrere Ladendiebe fest, die sich anschließend versuchten mit einem Fahrzeug und dem Beutegut zu entfernen. Der Ladendetektiv verfolgte die Männer und führte so die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld zu diesen. In Breitenworbis konnte der Mann die Diebe an der weiteren Flucht hindern und die ...

mehr