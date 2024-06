Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kellerräume aufgebrochen - Diebstahl aus Tiefgarage - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 01./02.06.2024, in die Kellerräume eines Wohnhauses in der Straße "Am Eisweiher" ein. Der oder die Täter entwendeten ein Pedelec, zwei Schlitten, einen E-Scooter sowie aus der Tiefgarage vier Komplettreifen und vier Pkw-Reifen mitsamt Alufelgen. Der Diebstahlschaden der Räder beläuft sich auf rund 2600 Euro. Der Schaden beim restlichen Diebesgut kann noch nicht beziffert werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

