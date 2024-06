POL-FR: Lauchringen: Wieder Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 01.06.2024, gegen 23:30 Uhr, hat sich auf der L 161 zwischen Gurtweil und dem Kaitle ein Auto mehrfach überschlagen. Der 23 Jahre alte Fahrer verletzte sich und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Fahrer war nach rechts von der Straße geraten. Das Auto durchquerte ein Feld, bis es sich in einem an die ...

