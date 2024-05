Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Tatverdächtiger nach sexuellem Missbrauch festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem in Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach am vergangenen Montag, den 13. Mai 2024 ein achtjähriges Mädchen von einem zunächst unbekannten Mann sexuell missbraucht worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5779194), konnte am Freitag, den 17.05.2024 ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war dem 17-jährigen Jugendlichen im Zuge ihrer Ermittlungen auf die Spur gekommen und konnte ihn am Freitag im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahme widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Unterbringungsbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen wegen einer im Raum stehenden geistigen Einschränkung in ein psychiatrisches Krankenhaus ein. Ob es sich bei dem 17-Jährigen auch um die Person handelt, die am 12. und 14. April 2024 ebenfalls im Stadtteil Kleinglattbach mehrere Kinder angesprochen und sich entblößt hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5757610), ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

