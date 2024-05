Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: LKW kippt entlang der L 1362 um (aktualisierte Version)

Ludwigsburg (ots)

Bislang konnte der Sachschaden nicht beziffert werden, der am Freitag (17.05.2024) bei einem Unfall gegen 10.30 Uhr entlang der Landesstraße 1362 in Fahrtrichtung Jettingen entstanden ist. Ein 26 Jahre alter LKW-Fahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Straße in den Grünstreifen abgekommen. Anschließend kippte der 3,5-Tonner auf die Beifahrerseite um. Der leicht verletzte 26-Jährige konnte sich über das Fahrerfenster aus dem Führerhaus befreien. Derzeit laufen die Bergearbeiten, bei denen auch ein Kran zum Einsatz kam, noch. Die Straßenmeisterei befindet sich vor Ort und sichert die Unfallstelle ab.

