Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.05.2024) wurde zwischen 17:30 und 17:35 Uhr ein in der Hindenburgstraße in Bondorf geparkter Opel durch eine bislang unbekannte Täterin beim Rangieren beschädigt. Beim Fahrzeug der Unfallverursacherin soll es sich um einen weißen VW handeln. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt Hinweise unter der Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

