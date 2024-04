Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Waffengesetz verstoßen

Bad Muskau (ots)

Am Samstagnachmittag wurden Bundespolizisten in Bad Muskau, Görlitzer Straße, auf einen Fußgänger aufmerksam. Die anschließende Kontrolle endete für den 27-Jährigen mit einer Strafanzeige. Schließlich bewahrte der Sachsen-Anhalter zwei Elektroschocker, die als Taschenlampe zu erkennen waren, sowie eine Gasdruckpistole ohne Prüfzeichen in seiner Tasche auf. Die Gegenstände wurden dem Mann abgenommen.

Bereits am Freitag war ein 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt worden. Der Mann saß in einem Pkw, in dem später Schlagstöcke, Spring- und Butterflymesser sowie ebenfalls mehrere als Taschenlampe getarnte Elektroimpulsgeräte entdeckt wurden. Auf dem Sicherstellungsprotokoll, welches dem Zoll für die weiteren Ermittlungen übergeben wurde, fanden sich schließlich 32 einzelne Positionen wieder.

