Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bitte nehmen Sie mich fest!

Görlitz (ots)

Es wird wohl wahrscheinlich die Ausnahme bleiben, dass sich Verurteilte bei der Polizei melden und um die eigene Festnahme bitten. Einer dieser Ausnahmefälle hat sich gestern Abend in Görlitz ereignet. Ein polnischer Fußgänger (37) lief auf der Stadtbrücke auf die dort eingesetzten Kontrollkräfte zu und erklärte, dass in Deutschland nach ihm gesucht wird. Ein Blick in den Fahndungscomputer bestätigte die Information des 37-Jährigen. Demnach hatte die Staatsanwaltschaft München I einen Haftbefehl ausgestellt, zugleich die Fahndung nach ihm veranlasst. Grund für den Haftbefehl und die Fahndungsnotiz war eine seit drei Jahren nicht bezahlte Geldstrafe (1.350,00 Euro), die sich der Mann wegen Diebstahls eingehandelt hatte. Schließlich war er knapp bei Kasse und "wählte" den ersatzweisen Freiheitsentzug. Der Freitag begann für den Verurteilten also mit der Einlieferung ins Gefängnis.

