Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mülltonnenbrand und abgetretene Fahrzeugaußenspiegel

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (16.05.2024) wurde gegen 23:50 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter eine Mülltonne im Römerweg in Herrenberg-Kuppingen angezündet. Diese verbrannte vollständig und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden, der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Vermutlich kurz danach machte sich ein Unbekannter in der Taunusstraße in Herrenberg-Kuppingen an drei Fahrzeugen zu schaffen. Dieser trat jeweils den Außenspiegel der Fahrerseite von insgesamt drei PKW, einem Ford, einem Skoda und einem Mercedes, ab. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt etwa 1.500 Euro. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

