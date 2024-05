POL-LB: Ditzingen: Neunjähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen wurden, machte sich am Donnerstag (16.05.2024) gegen 14.20 Uhr ein VW Polo in der Straße "Unterer Ettlesberg" in Flacht selbstständig. Der PKW war zuvor in einer Hofeinfahrt abgestellten worden und rollte im weiteren Verlauf über die Fahrbahn und anschließend einen angrenzenden Abhang hinunter in einen Garten. Hierbei überschlug sich ...

mehr