Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher stiehlt Kinderspardosen - Polizei sucht Zeugen

Laudenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Schockmoment gab es am Samstag für einen jungen Mann, als um kurz nach 14 Uhr plötzlich ein unbekannter Mann in seinem Zimmer stand. Jener sagte noch: "Sorry sir" und rannte davon. Nach ersten Erkenntnissen drang der Unbekannte am Nachmittag über die unverschlossene Hintertüre in das Haus in der Herdichsgartenstraße ein. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume und stahl, neben Elektronikgeräten, auch zwei Kinderspardosen. Nach dem ungeplanten Zusammentreffen mit dem Hausbewohner floh der Tatverdächtige durch die Hintertüre. Die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.

Der Tatverdächtige war 40-50 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und hatte schwarz-gräuliche Haare. Er war dunkel bekleidet und trug einen Vollbart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden

