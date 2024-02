POL-EN: Gevelsberg: PKW-Fahrer zwei Mal wegen Drogendelikt aufgefallen

Schwelm (ots) - In den frühen Morgenstunden des 18.02.2024, gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in Schwelm gerufen. In der Nähe einer Kneipe wurde ein 19-jähriger Schwelmer von einer ihm unbekannten Person angesprochen und aufgefordert, ihm sein Bargeld zu überreichen. Dabei hielt der Mann nach Angaben des 19-jährigen Opfers seinen Arm hinter dem Rücken und suggerierte, er sei im Besitz eines Messers. ...

