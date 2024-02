Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Fünf Blutprobenentnahmen mit Verdacht auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch im Straßenverkehr am Wochenende

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Gleich fünf Blutproben mit Verdacht auf Alkohol- oder Drogenmissbrauch im Straßenverkehr mussten am vergangenen Wochenende entnommen werden. In Herdecke und Ennepetal wurde die Polizei jeweils von zwei aufmerksamen Bürgerinnen benachrichtigt, denen die auffällige Fahrweise der jeweiligen Fahrzeugführer suspekt war. Bei beiden Fahrern war der Atemalkoholtest positiv. Die anderen drei Trunkenheitsfahrten in Hattingen, Gevelsberg und Ennepetal sind im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen aufgefallen. Bei diesen Kontrollen erhärtete sich auch hier der Verdacht, dass die Fahrzeugführenden unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnten. Bei allen fünf kontrollierten Personen erfolgte im Anschluss eine Blutprobenentnahme.

