POL-EN: Wetter - Einbruch in Lebensmitteldiscounter am Schöllinger Feld

Hattingen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 15.02.2024, 9 Uhr bis zum Samstag, den 17.02.2024, 9.20 Uhr versuchten unbekannte Täter, eine Seiteneingangstür einer Firma für Druck und Design gewaltsam zu öffnen. Als ihnen dieses nicht gelang, flüchteten der oder die Täter in unbekannter Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

