Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Räuberische Erpressung bleibt erfolglos

Schwelm (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.02.2024, gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in Schwelm gerufen. In der Nähe einer Kneipe wurde ein 19-jähriger Schwelmer von einer ihm unbekannten Person angesprochen und aufgefordert, ihm sein Bargeld zu überreichen. Dabei hielt der Mann nach Angaben des 19-jährigen Opfers seinen Arm hinter dem Rücken und suggerierte, er sei im Besitz eines Messers. Weiterhin drohte er, das Messer einzusetzen, sofern das Opfer seiner Aufforderung nicht nachkomme. Ohne der Aufforderung Folge zu leisten, flüchtete der Geschädigte vom Tatort. Der mutmaßliche Tatverdächtigte folgte ihm nicht. Allerdings konnte durch den Geschädigten das angedrohte Messer zu keinem Zeitpunkt wahrgenommen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Tatverdächtige, entgegen seiner Aussage, kein Messer mit sich führte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell