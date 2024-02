POL-EN: Herdecke - Firmeneinbruch in der Wittbräuker Straße

Wetter (ots) - In der Zeit von Samstag, den 17.02.2024, 20 Uhr bis Sonntag, den 18.02.2024, 01.35 Uhr warfen unbekannte Täter die Scheibe eines Lebensmitteldiscounters ein und entwendeten anschließend mehrere Zigarettenpackungen. Der oder die Täter flüchteten hiernach unerkannt in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

