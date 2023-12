Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.12.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Bäckereifiliale gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Wochenende versuchte in eine Bäckereifiliale in Bad Rappenau einzubrechen. Zwischen Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr und Montagmorgen um 4.50 Uhr hebelte der Täter oder die Täterin die Haupteingangstüre des Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Babstadter Straße auf und gelangte so ins Treppenhaus. Im Inneren wurde dann versucht die Türe zu den Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale aufzuhebeln. Dies misslang, weshalb die unbekannte Person ohne Beute flüchtet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07264 95900 an den Polizeiposten Bad Rappenau.

Brackenheim: Mit fast drei Promille Unfall verursacht und abgehauen

Mit fast drei Promille im Blut verursachte eine 38-Jährige am Montagmorgen in Brackenheim einen Unfall und flüchtete anschließend. Die Frau fuhr gegen 8.30 Uhr beim Rangieren mit ihrem Mazda in der Maulbronner Straße rückwärts gegen eine Grundstücksmauer. Nach dem Unfall setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Wenig später konnte die Unfallverursacherin ermittelt und erreicht werden. Als sie sich an der Unfallstelle einfand, konnten die Beamten starken Alkoholgeruch in ihrer Atemluft feststellen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von 2,8 Promille an. Daher musste die 38-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Erlenbach: Baumaschinen aus Container gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten am Wochenende diverse Baumaschinen von einer Baustelle in Erlenbach. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen hebelten die Unbekannten zwei Baucontainer in der Straße "Petersrain" auf und nahmen die Maschinen mit. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell