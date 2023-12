POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.12.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Hüffenhardt: Alle vier Reifen an Pkw zerstochen - Zeugen gesucht Nachdem in der Zeit zwischen Sonntag und Montagmorgen vier Reifen eines Skoda Geely in Hüffenhardt beschädigt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Staugasse, gegenüber einer Pizzeria, ...

mehr