POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen ermittelt wegen zwei aktueller Fälle sogenannter Schockanrufe, die sich am Donnerstag (16.05.2024) in Aalen und Schorndorf ereignet haben. In einem Fall kam es dabei zur Übergabe von Bargeld und Wertsachen in der Asperger Straße in Ludwigsburg. Auf die ...

mehr