POL-LB: Aalen/Schorndorf/Ludwigsburg: Betrüger erbeuten Bargeld und Wertsachen nach Schockanruf

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Dienstag (14.05.2024) auf Mittwoch (15.05.2024) zwischen 18:00 und 06:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma im der Zeppelinstraße in Bönnigheim ein und entwendeten einen Tresor, in dem sich nichts Wertvolles befand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. In derselben Nacht wurde in der ...

mehr