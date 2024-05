Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Firma und Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (14.05.2024) auf Mittwoch (15.05.2024) zwischen 18:00 und 06:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma im der Zeppelinstraße in Bönnigheim ein und entwendeten einen Tresor, in dem sich nichts Wertvolles befand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

In derselben Nacht wurde in der Margarete-Steiff-Straße in Bönnigheim zwischen 15:30 und 05:00 Uhr ein Fahrzeug aufgebrochen und Diebesgut im Wert von circa 60 Euro entwendet.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Tel. 07143 89106-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

