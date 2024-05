POL-LB: Sindelfingen: PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Eine 29 Jahre alte Frau war am Mittwoch (15.05.2024) gegen 11.00 Uhr zu Fuß in der Nagolder Straße in Herrenberg unterwegs, als ein ihr unbekannter Mann sie plötzlich angriff. Der Mann trat der Frau völlig unvermittelt mit seinem Fuß ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ...

