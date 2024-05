Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Mann tritt 29-Jähriger ins Gesicht und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Eine 29 Jahre alte Frau war am Mittwoch (15.05.2024) gegen 11.00 Uhr zu Fuß in der Nagolder Straße in Herrenberg unterwegs, als ein ihr unbekannter Mann sie plötzlich angriff. Der Mann trat der Frau völlig unvermittelt mit seinem Fuß ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die 29-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 30 Jahre alte Angreifer vorläufig festgenommen werden. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

