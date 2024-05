Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.05.2024) befuhr ein 33-Jähriger gegen 13:30 Uhr mit seinem LKW die Kreisstraße 1015 von Renningen-Süd kommend in Fahrtrichtung der Bundesstraße 295. An der Einmündung zur B 295 musste er, da die Ampel für ihn Rot zeigte, anhalten. Als die Lichtzeichenanlage wieder Grünlicht zeigte, übersah er einen 45-jährigen Motorradfahrer, welcher vor ihm an der Ampelanlage wartete und stieß gegen ihn. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

