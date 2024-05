Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Zehnjährige nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.05.2024) streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 07:45 Uhr mit seinem LKW in der Unterjettinger Straße in Oberjettinge mehrere auf dem Gehweg stehenden Mülltonnen. Durch den Zusammenstoß wurde eine Mülltonne auf eine vorbeigehende Zehnjährige gestoßen, die in der Folge leicht verletzt wurde. Der LKW-Lenker entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Mehrere bislang unbekannte Passanten halfen anschließend, die umgestürzten Mülltonnen zur Seite zu räumen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

