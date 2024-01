Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Vorfahrt genommen

Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag bei Uttenweiler.

Ulm (ots)

Gegen 9.30 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem KIA in der Hailtinger Straße unterwegs. Er kam von Dentingen und wollte die Kreuzung in Richtung Sonnehalde überqueren. Auf die Vorfahrt eines 79-Jährigen hatte er nicht geachtet. Der war auf der K7540 in Richtung Hailtingen unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall zogen sich die Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

++++0192011(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

