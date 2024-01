Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Automat aufgebrochen

Auf einen Zigarettenautomaten hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Wangen abgesehen.

Wohl in den vergangenen Tagen machte sich ein Unbekannter an einem Zigarettenautomaten in der Daimlerstraße zu schaffen. Der Dieb hebelte den Automaten auf und entnahm Zigaretten. Anschließend flüchtete er unerkannt. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/9381-120) hat die Ermittlungen aufgenommen.

