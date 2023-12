Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann an Haltestelle körperlich angegangen und erpresst - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein 29-jähriger saß am Montagabend um 22:10 Uhr in der Relaisstraße in einem Glashäuschen an der dortigen Haltestelle Bahnhof Rheinau, als eine bislang unbekannte Person in dieses einbog und unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock auf den 29-Jährigen einschlug. Dieser wehrte den Schlag mit seinem Unterarm ab und verletzte sich hierbei schwer. Während des Angriffs kam eine bislang unbekannte Frau hinzu und forderte den 29-Jährigen auf, sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel auszuhändigen. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Täter abermals auf den 29-Jährigen ein. Weil sich der Mann wehrte und lautstark nach Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in Richtung Feuerwache. Während der Tat soll sich ein weiterer Unbekannter vor dem Glashäuschen befunden haben.

Nachdem die Täter und die Täterin geflüchtet sind, alarmierte der Mann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Unbekannten verlief erfolglos. Der 29-Jährige wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Über die Täterin ist lediglich bekannt, dass die Frau circa 165 cm groß war, mit womöglich dunklen Haare und vermutlich eine osteuropäische Sprache oder mit osteuropäischem Akzent sprach. Die zwei Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, wobei einer etwas dicklicher gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell