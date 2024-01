Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Autofahrer tödlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag bei Maselheim.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 62-Jähriger gegen 8.45 Uhr auf der Kreisstraße 7505 von Wennedech in Richtung Ellmannsweiler. Dabei fiel der VW einer Zeugin auf, die hinter dem Fahrzeug fuhr. Der Pkw sei wohl mit hoher Geschwindigkeit vor ihr gefahren. Wie die Zeugin weiter mitteilt, soll der Pkw in den Grünstreifen geraten sein. Der Fahrer konnte sein Auto wieder auf die Straße bringen und die Fahrt fortsetzen. Danach soll die Zeugin den Pkw aus den Augen verloren haben. Nur kurze Zeit später sah sie den verunfallten VW abseits der Straße im Wald und verständigte die Rettungskräfte. Die kamen mit einem Großaufgebot vor Ort und befreiten den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Der Mann erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Denen erlag er noch an der Unfallstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der VW im Bereich einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und stieß gegen zwei Bäume. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Strecke zwischen Ellmannsweiler und Wennedach von 9 Uhr bis 11.45 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am total beschädigten VW auf rund 25.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Pkw.

