POL-UL: (BC) Biberach - Schüler prügeln sich

Am Montag kam es vor einer Schule in Biberach zu einer Auseinandersetzung.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, waren vor einem Gebäude einer Biberacher Schule zwei 15 und 20 Jahre junge Schüler in Streit geraten. Das hatte ein Lehrer mitbekommen und trennte die Beiden. Der 15-Jährige zeigte sich damit wohl nicht einverstanden und ließ sich auch nicht beruhigen. Offenbar verpasste der Jugendliche dem 20-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der erlitt dabei Verletzungen. Drei weitere Schüler mischten sich in die Auseinandersetzung ein. Der 15-Jährige soll von den weiteren Beteiligten auch mehrere Schläge abbekommen haben, ehe die Schüler erneut von mehreren Lehrern getrennt werden konnten. Die Polizei wurde hinzugezogen und die Personalien der Beteiligten festgestellt. Die Ermittler übergaben sie ihren Eltern. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Warum die Kontrahenten in Streit geraten sind und wie die Auseinandersetzung ablief, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die aus dem Ausland stammenden Beteiligten sind kaum der deutschen Sprache mächtig, was die Ermittlungen der Polizei erschwert und Dolmetscher erforderlich machen. Auf die Beteiligten kommen nun Anzeigen zu.

