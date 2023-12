Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:10 Uhr befuhr der 61-jährige Fahrer eines Audi die Straße "Im Gräble" in Fahrtrichtung Mühlackerweg. Ein 19-jähriger VW-Golf-Fahrer befuhr zeitgleich die Kirchheimer Straße in Richtung Ortsmitte Gemmrigheim. Der Audi-Fahrer fuhr im weiteren Verlauf in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden VW-Fahrers, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision drehte sich der Audi um 180 Grad und kam auf dem Gehweg zwischen einem Baum und einer Laterne zum Stehen, während der VW im Kreuzungsbereich liegen blieb. Der Audi-Fahrer wurde am linken Knie leicht verletzt, seine Beifahrerin zog sich am rechten Arm und der rechten Schulter ebenfalls leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der VW-Fahrer wurde am rechten Handgelenk leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr aufgrund des erhöhten Aufkommens an der Unfallstelle vorbei geregelt werden. Am Unfallort waren neben zwei Streifen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen auch starke Kräfte der Feuerwehr Gemmrigheim, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort.

