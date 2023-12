Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nachdem es am Montag (04.12.2023) zwischen 09.50 Uhr und 11.15 Uhr in der Friedrichstraße im Ludwigsburger Osten, gegenüber der Bushaltestelle "Friedrichstraße, zu einer Unfallflucht kam. Vermutlich beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Stadtmitte touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten VW. Hierdurch wurde der ...

