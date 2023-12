POL-LB: Gärtringen: Zeugen zu Unfallflucht in der Daimlerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend (04.12.2023) vermutlich gegen 20.00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Haus in der Dorfwiesenstraße in Erdmannhausen ein. Er dürfte sich über ein Fenster, das er mutmaßlich aufhebelte, Zugang verschafft haben. Anschließend durchsuchte der Einbrecher verschiedene Schränke und Schubladen. Ob ihm hierbei Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Die ...

