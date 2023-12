Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend (04.12.2023) vermutlich gegen 20.00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Haus in der Dorfwiesenstraße in Erdmannhausen ein. Er dürfte sich über ein Fenster, das er mutmaßlich aufhebelte, Zugang verschafft haben. Anschließend durchsuchte der Einbrecher verschiedene Schränke und Schubladen. Ob ihm hierbei Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Die alarmierte Polizei umstellte das Gebäude, da nicht auszuschließen war, dass sich der Täter noch im Innern befindet. Gleichzeitig wurden Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Wie sich herausstellte, hatte der Einbrecher das Haus jedoch bereits verlassen. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

