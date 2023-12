POL-LB: Sindelfingen: Porsche beschädigt Reisebus und flüchtet - Ergänzung zur Meldung von 16:30 Uhr

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand am vergangenen Samstag (02.12.2023) kurz nach 23:00 Uhr an einem Reisebus, der auf dem Parkplatz einer Sport- und Veranstaltungshalle in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen geparkt war. Auf dem Parkplatz war eine unbekannte Person mit einem Porsche unterwegs, zog mit hoher Geschwindigkeit Kreise und driftete mit dem Sportwagen über den Parkplatz. Bei ...

mehr