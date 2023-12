Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Neuhausen auf den Fildern bis Gruibingen: Polizei verfolgt Ford-Fahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Weil seine unsichere Fahrweise einem 34 Jahre alten Verkehrsteilnehmer aufgefallen war, sollte ein 35-jähriger Ford-Fahrer am Sonntag (03.12.2023) gegen 22.20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Neuhausen auf den Fildern gestoppt werden, doch der Mann ignorierte die Polizei und gab kurzerhand Gas. Auch einen weiteren Versuch einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg den Ford-Lenker mittels Signalen zum Anhalten zu bringen misslang. Stattdessen fuhr er teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit, zumeist mittig zwischen der linken und der mittleren Spur in leichten Schlangenlinien weiter in Richtung München. An der Tank- und Rastanlage Gruibingen-Süd verließ der Mann die Autobahn, fuhr über die Landesstraße 1213 in Richtung Weilheim an der Teck, wobei er die Gegenfahrbahn nutzte. In Weilheim an der Teck war der 35-Jährige wieder mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überfuhr ein Stoppschild, ohne anzuhalten. Über die Zeller Straße setzte der Ford-Lenker seine Fahrt dann in Richtung Aichelberg fort. Im Bereich der Autobahnunterführung gelang es der Polizei dann den 35-Jährigen zum Stoppen zu bringen. Er konnte anschließend widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Mutmaßlich stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Fahrersitz des PKW war mit weißem Pulver bedeckt, das sich als Betäubungsmittel herausstellte. Der Ford ist tatsächlich nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen sind nicht für den PKW ausgegeben. Der Ford wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Führerschein des 35-Jährige wurde ebenfalls beschlagnahmt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Am polizeilichen Einsatz waren Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm sowie ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich zu melden.

