POL-D: Frauenleiche in Plastiktonne entdeckt - Fahndungserfolg nach Öffentlichkeitsfahndung - 58-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseinformation von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Wie bereits berichtet, ermitteln nach dem Fund einer Frauenleiche in Düsseldorf Flingern die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission der Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Hierzu fahndete die Polizei mit einem Lichtbild nach dem tatverdächtigen 58-Jährigen.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5668080 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5671708

Der mutmaßliche 58-jährige Täter konnte am Samstagabend, 23. Dezember 2023 in Minden festgenommen werden. Er wurde dort einem Haftrichter vorgeführt. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich damit erledigt. Die Ermittlungen dauern an.

