Polizei Düsseldorf

POL-D: Frauenleiche in Plastiktonne entdeckt - Mutmaßliches Tötungsdelikt - Öffentlichkeitsfahndung - 58-Jähriger mit Haftbefehl gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseinformation von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Nach dem Fund einer Frauenleiche am vergangenen Dienstag in Düsseldorf Flingern ermitteln die Mordkommission der Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5668080

Bei einem Routineeinsatz (Hausfriedensbruch) in einem Mehrfamilienhaus in Flingern-Süd fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf dem Balkon einer Wohnung eine tote Frau. Die Leiche der 36-Jährigen war in einer verschlossenen Tonne verstaut. Jetzt fahnden die Ermittler öffentlich nach dem Tatverdächtigen. Es handelt sich um den 58-jährigen Wohnungsinhaber Ralf Simmendinger. Gegen den Beschuldigten liegt ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der derzeitige Aufenthalt des Mannes ist unbekannt.

Fahndung mit Bildern unter: https://polizei.nrw/fahndung/122163

Hinweise werden erbeten an die Mordkommission der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 / 870-0.

