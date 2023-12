POL-D: Flingern-Nord - Lichtstraße - Fußgänger wird von Pkw erfasst - 28-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Am Mittwoch, 13. Dezember 2023, findet der Umzug der Polizeiwache Bilk von der Haroldstraße 5 in die Fährstraße 31 statt. Der Wachbetrieb an der Haroldstraße 5 endet am Mittwoch, 13. Dezember 2023 um 6:00 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten werden am selben Tag um 13:00 Uhr an der Fährstraße 31 ihren Dienst aufnehmen und dort rund um die Uhr für ...

mehr