POL-D: Achtung Taschendiebe! - "Antänzer" aktiv - Festnahmen - Widerstand - Strafanzeigen

Düsseldorf (ots)

Altstadt - Zwei 30 und 33 Jahre alte Männer sollen heute möglicherweise dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihnen wird vorgeworfen, gestern Abend (20:30 Uhr) auf dem Burgplatz einen 38-jährigen Weihnachtsmarktbesucher angetanzt und bestohlen zu haben. Eine Streife des OSD konnte die Verdächtigen stellen und der Polizei übergeben. Die beiden Männer leisteten Widerstand. Das Fachkommissariat für Taschendiebstahl führt heute die Ermittlungen weiter. Es wird geprüft, ob der Algerier und der Marokkaner dem Haftrichter vorgeführt werden sollen.

Nach den bisherigen Ermittlungen drängten sich zur Tatzeit die beiden Männer gezielt an ihr Opfer und entwendeten das Handy aus der Jackentasche. Der 38-Jährige bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Männer. An der gemeinsamen Anlaufstelle OSD und Polizei am Rathausufer nahm er Kontakt zum OSD auf. Den Mitarbeitern gelang es die Tatverdächtigen zu stellen und zunächst der Anlaufstelle zuzuführen. Hier randalierten die Männer und leisteten Widerstand. Streifen der Polizeiinspektion Mitte wurden hinzugerufen und brachten die Beschuldigten in das Polizeigewahrsam. Die Festgenommenen sind seit November in Deutschland und schon wegen Diebstahls aufgefallen. Die Ermittlungen dauern an.

