Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Nicht mehr fahrtauglich

Alkohol und Drogen hatte ein 34-Jähriger am Montag in Berkheim konsumiert.

Ulm (ots)

Kurz vor 23.30 Uhr sah eine Polizeistreife den 34-Jährigen in der Biberacher Straße fahren. Der Mann war mit einem Opel unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle rochen die Beamten Alkohol bei dem Fahrer. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er zeigte Anzeichen dafür und ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf Drogen. Deshalb nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der Mann vor der Fahrt konsumiert und wie viel Alkohol er intus hatte. Der Führerschein wurde einbehalten und sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den Mann.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

