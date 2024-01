Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag verursachte ein 53-Jähriger bei Uhingen einen Auffahrunfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr auf der K1412. Zwei Fahrzeuge waren in Richtung der Kreuzung zur K1413 unterwegs. Eine 21-Jährige musste mit ihrem Peugeot bremsen. Das bemerkte der nachfolgende 53-Jährige zu spät und krachte mit seinem Ford in das Heck des Peugeot. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe ist bislang unklar.

