POL-LB: Kornwestheim: 58-Jähriger überweist Geld an Betrüger

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Sachbeschädigung, die ein noch unbekannter Täter am Montag (13.05.2024) zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Riet verübte, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz noch Zeugen. Gemäß der Spurenlage dürfte der Unbekannte die hintere Tür der Fahrerseite mit einem Gegenstand zerkratzt haben, so dass ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Der ...

