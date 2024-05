Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach: Zeugen nach sexuellem Missbrauch einer Achtjährigen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen eine noch unbekannte Person, die am gestrigen Montag, den 13.05.2024 im Bereich der Straße "Im See" in Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach ein achtjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Das Kind überquerte gegen 16:45 Uhr den Schulhof der Realschule, als ein noch unbekannter Mann auf das Mädchen zuging und es ansprach. In der Folge nahm der Unbekannte sexuelle Handlungen an dem Mädchen vor. Das Kind konnte schließlich wegrennen, während der Tatverdächtige sich in unbekannte Richtung entfernte.

Mutmaßlich derselbe Mann sprach gegen 18:00 Uhr zwei zwölfjährige Mädchen im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Wilhelmstraße in Kleinglattbach sexuell anstößig an. Die beiden Kinder rannten daraufhin davon. Zu weiteren Handlungen kam es nicht.

In beiden Fällen beschrieben die Kinder den Tatverdächtigen als einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren mit braunen Haaren, der mit einer kurzen braunen oder beigen Cargohose und einer grauen Regenjacke bekleidet war. Er soll zumindest beim zweiten Vorfall einen roten Rucksack mitgeführt haben. Bei dem ersten Sachverhalt auf dem Schulhof soll der Mann ein Fahrrad geschoben haben, zu dem bislang keine weiteren Erkenntnisse vorliegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell