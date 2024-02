Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Unfall: Alkoholisierter Radfahrer (69) kommt nach Sturz ins Krankenhaus

Herne, Haltern am See (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer aus Haltern am See (69) ist in Herne-Holsterhausen schwer gestürzt. Er kam ins Krankenhaus.

Der Radfahrer war am Donnerstag, 22. Februar, gegen 23.40 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Bochum unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 279 ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 69-Jährigen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille; ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

