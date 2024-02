Oberhausen (ots) - Seit dem Karnevalsonntag (11.02.2024) wird eine 33-jährige weibliche Person mit ihrer dreijährigen Tochter Hosaena vermisst. Zuletzt könnten beide Personen am Sonntagmorgen in Düsseldorf einen Gottesdienst besucht haben. Danach fehlt von ihnen jede Spur. Vermutlich sind beide mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Mutter und Tochter haben ihren Lebensmittelpunkt in Oberhausen. Bilder der ...

