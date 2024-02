Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Vermisstenfahndung nach dreijährigem Kind mit Mutter

Oberhausen (ots)

Seit dem Karnevalsonntag (11.02.2024) wird eine 33-jährige weibliche Person mit ihrer dreijährigen Tochter Hosaena vermisst. Zuletzt könnten beide Personen am Sonntagmorgen in Düsseldorf einen Gottesdienst besucht haben. Danach fehlt von ihnen jede Spur. Vermutlich sind beide mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Mutter und Tochter haben ihren Lebensmittelpunkt in Oberhausen.

Bilder der Vermissten entnehmen Sie dem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/127305

Informationen:

Vermisst seit 11. Februar 2024

Geburtsort: Oberhausen

Geburtsland: Deutschland

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beschreibung der Person

Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: dunkelbraun

Augenfarbe: dunkel

Figur: schlank

Größe: 80 cm

Bekleidung: rosafarbene Jacke, blaue Hose, weißes Kleid und grau/weiße Schuhe

Äußere Erscheinung: altersgerecht

Wer kann Angaben zu den vermissten Personen oder ihrem Aufenthaltsort machen? Melden Sie sich bitte mit Hinweisen bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des KK11 unter der Telefonnummer: 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.oberhausen.de

