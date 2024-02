POL-NE: Frau wird von Auto touchiert - Zeugen gesucht

Neuss (ots) - Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die an Kappessonntag Dienst im Rhein-Kreis Neuss versahen, mussten zwischen Sonntag (11.2.), 06:00 Uhr, und Montag (12.2.), 06:00 Uhr, insgesamt 25 Einsätze (im Jahr 2023 waren es 20 Einsätze) bewältigen, die in direktem Bezug zu Karneval standen. In diesem Jahr ...

mehr