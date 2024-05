POL-LB: Sindelfingen: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (14.05.2024) zwischen 13:30 und 13:45 Uhr einen VW, welcher in der Mollenbachstraße in Leonberg auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Unbekannte entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es ...

