Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Streitschlichtung endet in Schlägerei - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es im Laufe des Samstags zu einem Streit zwischen zwei 18-Jährigen, bei dem es um eine 16-jährige Frau ging. Dieser eskalierte zunächst in einem Telefonat zwischen den Heranwachsenden. Schließlich einigte man sich auf ein Treffen in der Sternallee, um das Problem zu klären. Während der eine um kurz vor 1 Uhr am Sonntag mit drei Freunden erschien, mobilisierte der andere Kontrahent knapp 15 Männer, die mit mehreren Fahrzeugen ankamen. Letztere gingen mit Fäusten, Tritten und Schlagwerkzeugen auf die zahlenmäßig Unterlegenen los. Die vier so Angegriffenen flüchteten und retteten sich in den Hinterhof eines Anwesens in der Sternallee, von wo aus sie die Polizei verständigten. Die vier jungen Männer wurden durch den Angriff verletzt, davon einer schwer. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell